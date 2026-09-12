Россия наращивает ядерный кулак: SIPRI раскрыл, сколько боеголовок готовы к применению

Россия четвёртый год подряд увеличивает количество развернутых ядерных боеголовок. Их запас на носителях достиг самого высокого уровня за последние девять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Стокгольмского института по исследованию проблем мира (SIPRI) "Мировые ядерные силы" за 2026 год.

Россия продолжает увеличивать количество развернутых ядерных боеголовок. На январь 2026 года на носителях находились 1796 таких боезарядов, которые считаются развернутыми и готовыми к применению.

В целом ядерный арсенал РФ оценивается в 5420 боеголовок. Из них 2604 находились в центральном хранилище, еще 1020 числились снятыми с вооружения.

Россия четвертый год подряд увеличивает количество боеголовок

Число ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в России растет четвертый год подряд.

В 2022 году таких боезарядов было 1588, в 2023-м – 1674, в 2024-м – 1710, а в 2025 году – 1718. В начале 2026 года показатель возрос до 1796.

По сравнению с 2020 годом Москва увеличила количество развернутых боеголовок примерно на 14%. По данным SIPRI, это самый высокий показатель с 2017 года.

Для сравнения, Соединенные Штаты имеют около 1770 развернутых боеголовок. Франция и Великобритания – соответственно 280 и 120.

Китай также увеличивает свой развернутый арсенал. За год его количество выросло с 24 до 34 боеголовок. В общей сложности Пекин, по оценке SIPRI, имеет около 620 ядерных боеголовок.

Где Россия держит свои ядерные боеголовки

Российский ядерный потенциал распределен между наземными ракетными комплексами, стратегическими атомными подлодками и бомбардировщиками.

По оценке SIPRI, наземные силы России могут нести до 1092 ядерных боезарядов. Приблизительно 892 из них в настоящее время развернуты на межконтинентальных баллистических ракетах.

Российский военно-морской флот имеет 13 стратегических атомных подлодок с потенциалом в 928 боеголовок. В то же время две субмарины находятся на комплексном ремонте. Поэтому фактическое количество доступных флота развернутых боезарядов оценивается в 704.

Еще около 586 боеголовок приходится на стратегические бомбардировщики.

В SIPRI также обращают внимание на потери российской стратегической авиации в 2025 году из-за ударов Сил обороны Украины по авиабазам. После этого российское командование рассредоточило часть стратегических самолетов, в том числе Ту-160М и Ту-95МС на отдаленных аэродромах.

Санкции и война тормозят модернизацию ядерных сил РФ

Несмотря на увеличение количества развернутых боеголовок, программа модернизации российских ядерных сил сталкивается с задержками.

Среди причин эксперты называют западные санкции, проблемы российской промышленности и приоритет производства обычных вооружений, необходимых РФ для войны против Украины.

В то же время Москва продолжает развертывать новые ракетные системы, в том числе комплексы "Орешник". Часть таких систем Россия находится на территории Беларуси.

Отдельно в отчете говорится о росте секретности вокруг ядерных арсеналов. Одним из факторов стало завершение в феврале 2026 года срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который не был продлен.

Эксперты SIPRI предупреждают, что количество оперативных ядерных боеголовок может продолжить расти, а темпы этого процесса в ближайшие годы способны даже ускориться.