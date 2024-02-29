Трамп заявляет об своем президентском иммунитете. Суд согласился рассмотреть дело.

Верховный суд в среду согласился рассмотреть вопрос о том, может ли бывший президент Дональд Трамп быть привлечен к уголовной ответственности за его попытки отменить проигрыш на переизбрании в 2020 году, возбудив историческое дело, которое проверяет пределы президентского иммунитета.

Этот процесс длился бы недели, если не месяцы, что помогло бы Трампу еще больше затянуть время, тем самым дав ему шанс вернуться в Белый дом и прекратить судебное преследование до того, как присяжные смогут рассмотреть дело.

По предложению адвоката Трампа Джека Смита Верховный суд вместо этого решил рассмотреть заявления бывшего президента об иммунитете сейчас, хотя судьи отклонили первичную просьбу Смита просто не вмешиваться в это дело и позволить судебному разбирательству немедленно продвинуться вперед.

В Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп заявляет о своем иммунитете от четырех федеральных уголовных обвинений, которые обвиняют его в заговоре с целью подорвать результаты президентских выборов 2020 года, но он также привел аналогичные аргументы в защиту своего вмешательства в выборы в Джорджии и обвинительных заключений в отношении секретных документов. Трамп не признал себя виновным.

Трамп отреагировал на новость в Truth Social, написав, что ученые-юристы “чрезвычайно благодарны” за решение Верховного суда рассмотреть это дело.

“Без президентского иммунитета президент не сможет должным образом функционировать или принимать решения в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки. Президенты всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного судебного преследования и возмездия после того, как они покинут свой пост. Фактически это может привести к вымогательству и шантажу президента”, - написал Трамп.

Обвинения Трампа

Ранее мы писали, что Дональду Трампу в августе 2023 года выдвинули обвинения в попытке сфальсифицировать выборы.

В июле прошлого года стало известно, что суд над Трампом пройдет в мае 2024 года, в разгар президентской кампании