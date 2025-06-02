Трамп заявил об угрозе экономического краха США: что стоит за громким заявлением

Итак, президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно будущего американской экономики.

Отмена пошлин - "дорога к катастрофе"

Трамп выразил обеспокоенность тем, что суды могут признать незаконными введенные им пошлины на импорт из ряда стран. По его словам, это откроет путь иностранным правительствам к экономическому давлению на США.

"Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по пошлинам, это позволит другим странам удерживать нашу страну в заложниках с помощью своих антиамериканских тарифов, которые они будут использовать против нас", - написал Трамп.

Суд отменил таможенные тарифы Трампа

28 мая 2025 года Федеральный суд США решил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда ввел пошлины на импорт. Он ссылался на закон 1977 года - IEEPA. Но суд считает, что этот закон не позволяет президенту действовать без согласия Конгресса.

Это решение отменило ряд тарифов, включая 10% на все импортные товары и 25% на импорт из Китая, Мексики и Канады, которые были введены администрацией Трампа в рамках его торговой политики.

На следующий день после решения суда, Апелляционный суд Федерального округа временно приостановил его исполнение, позволив тарифам оставаться в силе на период рассмотрения апелляции.

"Это будет экономическое разорение"

Трамп заявил, что последствия такого судебного решения могут быть разрушительными: "Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!"