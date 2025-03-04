Трамп заявил о суровых наказаниях для студентов за участие в протестах
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит федеральное финансирование для учебных заведений, которые позволяют незаконные протесты. Также он предупредил, что агитаторы будут депортированы или заключены в тюрьму
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Cradle.
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, в котором анонсировал серьезные меры против учебных заведений, позволяющих проведение незаконных протестов на своих территориях.
По словам Трампа, любое федеральное финансирование будет немедленно прекращено для колледжей, школ и университетов, где не будут приняты надлежащие меры для незаконных акций.
"Любое федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, который позволяет незаконные протесты", - заявил президент.
Он также отметил, что агитаторы, участвующие в таких протестах, будут заключены в тюрьму или депортированы обратно в свои страны.
Президент подчеркнул, что американские студенты, участвующие в протестах, также будут подвергнуты серьезным санкциям. Они могут быть исключены из учебных заведений навсегда или арестованы в независимости от тяжести преступления.
Напомним, что демократы в Конгрессе активно готовятся к протесту во время выступления Трампа. Несколько представителей Демократической партии обсуждают различные способы выразить недовольство его политикой, в частности, планируют сорвать само выступление президента.
По словам источников Axios, среди протестующих могут быть использованы плакаты с анти-Трамповскими лозунгами, яйца или даже пустые картонные коробки, символизирующие инфляцию и рост цен на продукты. Кроме того, протестующие могут использовать шумовые эффекты, такие как хлопушки, чтобы помешать выступлению Трампа.