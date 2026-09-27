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Трамп заявил, что война с Ираном скоро кончится и цены на нефть резко упадут

16:55 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп заявил, что война с Ираном скоро кончится и цены на нефть резко упадут Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Война на Ближнем Востоке близится к завершению - после ее окончания цены на нефть стремительно снизятся.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Белого дома, война с Ираном "скоро" закончится, однако он не уточнил, в каком месяце это произойдет.

"Цены на нефть начнут падать, как только Иран сдасться, как только война закончится, а это произойдет скоро. Цены на нефть резко упадут, и цены на нефть снизятся", - прогнозирует Трамп.

Он также начал утверждать, что в США цены на продукты питания значительно снизились по сравнению с периодом правления его предшественника Джо Байдена.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что почти все цены значительно снизились.

"И помните одну вещь: нефть сейчас дешевле, чем она была при администрации Байдена. Но, несмотря на это, мы вывозим огромные объемы нефти - минувшей ночью мы вывезли рекордный объем нефти из Ормузского пролива, больше, чем вывозили до начала войны", - сказал Трамп.

Что важно понимать: американский президент уже многократно заявлял, что война на Ближнем Востоке вскоре завершится.

Однако инсайдеры из его окружения сообщают СМИ, что Трамп настроен продолжать боевые действия, пока не добьется от Тегерана выполнения ключевых требований, в том числе касательно ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп планирует возобновить бомбардировки Ирана после завершения выборов в США.

Также мы писали, что глава Белого домика анонсировал "грандиозные события" в войне на Ближнем Востоке.

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