Трамп хочет сделки Украины и РФ на следующей неделе и "делать большой бизнес"

Перемирие между РФ и Украиной

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое предусматривает остановку всех боевых действий. Срок этого перемирия 30 часов - с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля (через полчаса уже закончится).

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на это, предупредил о зеркальном ответе в случае нарушений со стороны РФ, и предложил продлить полное прекращение огня еще минимум на 30 дней. Однако ответа Москвы так и не было, за исключением одной реакции спикера МИД РФ пару часов назад.

Параллельно, пока от Украины исходили предложения, количество боев на фронте уменьшилось, но они не прекратились. Российская армия продолжала нарушать перемирие Путина, и за сегодня это было сделано более 2 тысяч раз.

Говоря о полном перемирии, представитель Госдепартамента США в письме для Reuters сообщил, что Штаты приветствовали бы продление режима прекращения огня. Позже в ответ на это в Захарова написала, что перемирие нарушала якобы Украина.

Перед этим, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в комментарии росСМИ, что Путин не продлевал "пасхальное перемирие".

Несмотря на нарушения РФ на поле боя, с вечера 19 апреля и по момент публикации данной статьи, ни в одной области Украины ни разу не было тревоги. Поскольку такое перемирие достичь удалось, Зеленский предложил его продлить минимум на 30 дней. Ответа пока не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.