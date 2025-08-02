Трамп заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией

Отметим, что на днях замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в прошлом был президентом РФ, резко раскритиковал ультиматум Трампа для РФ о вторичных тарифах.

Кроме того, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум президента США - "это шаг к войне" России с США. Тогда же Трамп в ответ сказал, что Медведеву нужно следить за словами, так как он "вступает на очень опасную территорию".

Сейчас в ходе общения с журналистами Трамп отметил, что бывший президент России выразил угрозу, добавив, что "мы будем защищать наш народ". Также он дал комментарий по поводу одного из постов Медведева.

"Вы только что прочитали то, что он сказал. Он говорил о ядерном оружии. Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовыми к этому и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.