Трамп заявил, что Китай "полностью нарушил" торговую сделку с США

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торговой сделки. Пекин и Вашингтон заключили ее чуть более двух недель назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
Он заявил, что Китай две недели назад "находился в серьезной экономической опасности" и что якобы установленные пошлины "практически сделали невозможным для Китая торговлю на рынке США, который является номер один в мире".
Также Трамп считает, что его тарифы были "разрушительными" для Китая, что, по его словам, якобы привело к закрытию заводов и даже "общественным беспорядкам". Именно поэтому президент США якобы пошел на торговую сделку с Пекином.
После заключения соглашения с США, как отметил американский лидер, Китай "вернулся к привычному режиму работы" и все быстро стабилизировалось.
"Плохая новость заключается в том, что Китай, что, пожалуй, не является неожиданностью для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами", - написал Трамп.
Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.
Такой тариф ввели и для товаров из Украины на уровне базовых 10%. В то же время для Китая сначала ввели тарифную ставку на уровне 34%, но впоследствии размер пошлин на импорт китайских товаров вырос до 145%. Пекин ответил Вашингтону аналогичным повышением пошлин.
Уже 9 апреля Дональд Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.
12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.
На днях Торговый суд США заблокировал таможенные тарифы Трампа для других стран. Суд постановил, что он превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.
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