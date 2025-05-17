Трамп заявил, что Иран получил предложение США по "ядерке". Тегеран отрицает

Трамп заявил, что Иран имеет на руках официальное предложение Вашингтона по урегулированию ядерной программы.

"У них есть предложение, но самое главное, они знают, что должны действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое", - сказал Трамп.

Предложение стало результатом нескольких раундов переговоров между спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Сейчас переговоры перешли на "экспертный уровень" - стороны работают над деталями потенциальной сделки.

Позиции сторон

Иран настаивает на праве продолжать программу до уровня 3,67%, тогда как Вашингтон выступает за ее полное сворачивание.

Тегеран пока официально не признал получение американского предложения. По словам Арагчи, выступая в четверг на книжной ярмарке в Тегеране, он "не получал никаких официальных документов от США".

Кроме того, иранский министр раскритиковал противоречивую риторику администрации Трампа, назвав ее признаком хаоса.