Трамп хочет, чтобы Европа оказывала больше помощи Украине

"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не начнет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – заявил Трамп.

Он считает, что вторжение России в Украину нанесло больше вреда самой Европе, чем Штатам.

"На них (европейцев – ред.) гораздо больше повлияла (эта война – ред.). Между нами существует океан. Между ними (Европой и Украиной – ред.) этого нет", - добавил он.

Трамп и Украина

Бывший американский лидер известен своей пророссийской позицией по отношению к Украине. В частности, он несколько раз заявлял, что в случае, если снова станет президентом США, то сможет одним звонком остановить российского диктатора Владимира Путина.

Трамп считает, что Путина можно остановить, заставив Украину передать диктатору полный контроль над Крымом и Донбассом. Однако такую его идею подверг критике президент Украины Владимир Зеленский.

Подробно об отношениях Трампа и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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