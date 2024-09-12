Трамп заявил, что больше не будет проводить дебаты с Харрис

"ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ НЕ БУДЕТ!", - написал Трамп заглавными буквами в своей соцсети Truth Social в четверг, 12 сентября.

Отметим, что первые дебаты состоялись в июне с президентом США Джо Байденом, после чего глава государства отказался переизбираться на должность. Вторые были в этот вторник, 10 сентября, с вице-президентом США Камалой Харрис, которая вошла в предвыборную гонку вместо Байдена.

Как пишет Politico, штаб Харрис, который не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию, предложил Трампу провести дополнительные дебаты сразу после их противостояния в начале этой недели. В то же время и канал Fox News (который считается лояльным к республиканцам) предложил их провести.

Однако в среду Трамп в эфире "Fox & Friends" заявил, что он "вероятно" не согласится на новые дебаты с каналом, а в четверг (о чем писали выше) подтвердил, что вообще не будет снова вступать в дебаты с вице-президентом США. Трамп ссылается на "решительную победу" в состязании, которое по общему, прошло в пользу Харрис.