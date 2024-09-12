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Трамп заявил, что больше не будет проводить дебаты с Харрис

Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Сразу после первых дебатов штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис вызвал Дональда Трампа на дополнительное противостояние. Но бывший президент заявил, что больше не будет дебатировать с вице-президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ НЕ БУДЕТ!", - написал Трамп заглавными буквами в своей соцсети Truth Social в четверг, 12 сентября.

Отметим, что первые дебаты состоялись в июне с президентом США Джо Байденом, после чего глава государства отказался переизбираться на должность. Вторые были в этот вторник, 10 сентября, с вице-президентом США Камалой Харрис, которая вошла в предвыборную гонку вместо Байдена.

Как пишет Politico, штаб Харрис, который не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию, предложил Трампу провести дополнительные дебаты сразу после их противостояния в начале этой недели. В то же время и канал Fox News (который считается лояльным к республиканцам) предложил их провести.

Однако в среду Трамп в эфире "Fox & Friends" заявил, что он "вероятно" не согласится на новые дебаты с каналом, а в четверг (о чем писали выше) подтвердил, что вообще не будет снова вступать в дебаты с вице-президентом США. Трамп ссылается на "решительную победу" в состязании, которое по общему, прошло в пользу Харрис.

Напомним, что в комментарии CNN союзники Трампа заявили, что считают его выступление на дебатах с Харрис в лучшем случае неудачным, а в худшем - проигрышем.

В то же время, несмотря на отказ бывшего президента от дополнительного противостояние, большинство людей из его окружения заявили CNN, что Трамп в конечном итоге скорее всего согласится на новые дебаты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно опросу Reuters/Ipsos, после дебатов Харрис опережает Трампа на 5%.

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Дональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США