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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп заявил о полном разминировании Ормуза и пригрозил Ирану

18:39 25.08.2026 Вт
1 мин
США сделали судоходство ключевым водным проливом безопасным?
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Все мины были изъяты или взорваны в пределах международных вод Ормузского пролива. Иран не сможет снова установить новые боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Х.

Трамп объявил Ормуз безопасным

По словам Трампа, Иран получил жесткое предупреждение о новом минировании пролива.

"Любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожено", - говорит президент США.

Также он заявил, что с помощью Космических сил США следят за "каждым квадратным сантиметром пролива".

"В настоящее время в полной мере действует политика нулевой терпимости к установке мин", - добавил он.

Ядерные объекты Ирана

Трамп также сообщил, что США наблюдают в Иране за:

  • "горой Пикакс",
  • тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены

Ранее РБК-Украина писало, что 24 августа стартовала новая американская операция по ослаблению иранского режима и его союзников. Она получила название "Экономический изгнанник".

Также сообщалось, что Трамп изменил стратегию по Ирану. Теперь он делает ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.

Кроме того, Трамп заявил , что считает Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов Америки. По его словам, Вашингтон контролирует весь регион.

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