Трамп заявил о полном разминировании Ормуза и пригрозил Ирану

Трамп объявил Ормуз безопасным

По словам Трампа, Иран получил жесткое предупреждение о новом минировании пролива.

"Любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожено", - говорит президент США.

Также он заявил, что с помощью Космических сил США следят за "каждым квадратным сантиметром пролива".

"В настоящее время в полной мере действует политика нулевой терпимости к установке мин", - добавил он.

Ядерные объекты Ирана

Трамп также сообщил, что США наблюдают в Иране за:

"горой Пикакс",

тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены

Ранее РБК-Украина писало, что 24 августа стартовала новая американская операция по ослаблению иранского режима и его союзников. Она получила название "Экономический изгнанник".

Также сообщалось, что Трамп изменил стратегию по Ирану. Теперь он делает ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.