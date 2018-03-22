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Трамп заявив, що дзвонив Путіну для привітань

НовиниПолітика    22.03.2018 - 02:45
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп прокоментував свій дзвінок президенту РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що дзвонив президентові РФ Володимиру Путіну, щоб привітати з перемогою на виборах у Росії. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"Я зателефонував президенту Росії Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. Медіа збожеволіли, оскільки хотіли, щоб я дав йому (Путіну - ред.) прочухана. Вони помиляються! Ладити з Росією (та іншими) - це добре, а не погано..", - написав Трамп.

Трамп додав, що Росія допоможе йому впоратися з загостреннями, зокрема, в Україні та Сирії.

"Вони можуть допомогти вирішити проблемні питання з Північною Кореєю, Сирією, Україною, ІДІЛ, Іраном і навіть з гонкою озброєнь, яка насувається. Буш намагався залагодити, але йому не вистачило розуму. Обама і Клінтон пробували, але їм не вистачило енергії або взаєморозуміння (згадайте "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ"). Мир через силу!", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після виборів президента РФ у вівторок, 20 березня.

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Теги: Володимир Путін, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп
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