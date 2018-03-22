Трамп заявив, що дзвонив Путіну для привітань

Дональд Трамп прокоментував свій дзвінок президенту РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що дзвонив президентові РФ Володимиру Путіну, щоб привітати з перемогою на виборах у Росії. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"Я зателефонував президенту Росії Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. Медіа збожеволіли, оскільки хотіли, щоб я дав йому (Путіну - ред.) прочухана. Вони помиляються! Ладити з Росією (та іншими) - це добре, а не погано..", - написав Трамп.

Трамп додав, що Росія допоможе йому впоратися з загостреннями, зокрема, в Україні та Сирії.

"Вони можуть допомогти вирішити проблемні питання з Північною Кореєю, Сирією, Україною, ІДІЛ, Іраном і навіть з гонкою озброєнь, яка насувається. Буш намагався залагодити, але йому не вистачило розуму. Обама і Клінтон пробували, але їм не вистачило енергії або взаєморозуміння (згадайте "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ"). Мир через силу!", - підкреслив Трамп.

I called President of Putin Russia to congratulate him on his election victory (in past, Обама called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn't have the "smarts." Обама Clinton and tried, but didn't have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після виборів президента РФ у вівторок, 20 березня.