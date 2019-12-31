Трамп заявив, що закон про носіння зброї врятував життя більшості відвідувачів церкви в Техасы

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в церкві в Техасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа Twitter.

Президент США підкреслив, що врятувати більшість парафіян вдалося завдяки чинному в штаті дозволу на носіння зброї.

"Ми молимося за родини жертв і за відвідувачів церкви, де вчора відбулася атака. Вона тривала всього шість секунд завдяки сміливості парафіян, які спробували захистити решту 242 присутніх. Ці герої врятували життя, а закони Техасу дозволяють їм носити зброю!" - написав він.

Нагадаємо, в американському окрузі Таррант (штат Техас) дві людини загинули в результаті стрілянини в церкві. Невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт. В інциденті постраждав ще один чоловік, його стан лікарі оцінюють як критичний.

В 2019 році в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику. Загалом в цьому році в США було скоєно 41 масове вбивство. При цьому в 33 випадках мова йшла про масову стрілянину, в результаті чого загинуло 211 людей.