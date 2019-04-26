Трамп заявив про вихід з міжнародного договору про торгівлю зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який регулює його оборот між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп, виступаючи перед членами Національної стрілецької асоціації США в Індіанаполісі, заявив, що "відкликає свій підпис" під договором.

Трамп заявив, що найближчим часом Організація Об'єднаних Націй отримає офіційне повідомлення про вихід.

Договір діє з 24 грудня 2014 року і ратифікований 83 державами, в тому числі з Японією, Аргентиною, Мексикою, Австралією, Австрією, Бельгією, Німеччиною, Швецією та іншими. США договір підписали, але не ратифікували.

Текст договору більшістю голосів на Генасамблеї ООН у 2013 році. Проект підтримали 154 з 193 держав-членів ООН.

Договір покликаний регулювати міжнародну торгівлю звичайними озброєннями, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи танками, літаками і кораблями. Він набув чинності 24 грудня 2014 року.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, тому що РФ порушує його і не надає звіт.