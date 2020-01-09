Трамп заявив, що технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака в Ірані. Про це він сказав журналістам в Білому домі, передає CNN.

"У мене є свої підозри ... у інших теж є такі підозри. Хтось міг помилитися з іншого боку... Він летів в досить скрутному регіоні. Деякі кажуть, що це була технічна несправність. Я особисто не думаю, що це навіть варто розглядати", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.