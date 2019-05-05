Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари

Президент США Дональд Трамп у неділю, 5 травня, вирішив посилити тиск на Китай для укладення торгової угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп повідомив, що тарифи повинні збільшитися на 25% у п'ятницю, 10 травня, а також додав, що з новими тарифами зіткнутися ще більше товарів.

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Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп анонсував швидку зустріч з Сі Цзіньпіном. У Білому домі повідомили, що міністр фінансів Стівен Мнучин і торговельний представник США Роберт Лайтхайзер проведуть на цьому тижні додаткові переговори про припинення американо-китайської торгової війни, а 8 травня в Вашингтон з візитом прибуде віце-прем'єр КНР Лю Хе, який очолює на китайську делегацію.