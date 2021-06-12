Трамп заявив, що пише "книгу всіх книг"

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працює над власною книгою. За його словами, він "пише як божевільний".

Водночас він додав, що зараз працює "над набагато важливішим проектом". "Коли прийде час, ви побачите книгу всіх книг", - заявив Трамп..

Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 Січня 2017 року. Під час осінніх президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

За час свого президентства Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Першу процедуру Палата представників ініціювала 24 вересня 2019 року. Трампа звинуватили в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою відновити розслідування проти сина Джо Байдена Хантера. У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа.