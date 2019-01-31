Трамп заявив про відправку військових на кордон з Мексикою

Військові будуть протистояти спробам вторгнення нелегальних мігрантів у США
Президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительного континента военнослужащих на границу страны с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера США, опубликованное в Twitter.
По его словам, военные будут отправлены на границу для противодействия притоку нелегальных иммигрантов.
"Дополнительные войска направляются на южную границу, чтобы остановить попытку вторжения крупных караванов нелегалов в нашу страну. Мы остановили предыдущие караваны и остановим также и эти. Со стеной это будет намного проще и не так дорого. Уже строим!", - написал Трамп.
Напомним, также Трамп заявил, что количество убийств в Мексике в прошлом году возросло на 33%.
Кроме того, Трамп ранее заявлял, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой в любом случае даже после завершения "шатдауна".
Трамп в начале января выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой. В ходе выступления он привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.