Трамп заявив про непричетність до розслідування справи сина Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не має відношення до справи сина обраного президента США Джо Байдена або всієї його родини. Прокуратура штату Делавер веде податкове розслідування щодо Хантера Байдена.

Трамп опублікував своє повідомлення в Twitter.

Ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп хоче призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Хантера Байдена.

"Я не маю жодного відношення до потенційного переслідування Хантера Байдена або сім'ї Байден. Це просто ще одна фальшива новина", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

Також у травні американські сенатори США запитували у Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він чинив тиск на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якому фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.