ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що світ заздрить економіці і армії США

Новини » Політика    06.02.2019 - 08:46
Трамп заявив, що світ заздрить економіці і армії США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США відзначив прогрес американської економіки за останні два роки

Президент США Дональд Трамп під час виступу з посланням до Конгресу заявив, що світ заздрить успіхам Америки у військовій і економічній сферах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому

Він наголосив, що за два останніх роки стрімкого прогресу американської економіки, США заздрить увесь світ. Також Трамп зазначив, що американські військові є "наймогутнішими у світі". 

"Ми розв'язали революцію в американській енергетиці - США зараз є виробником нафти і природного газу номер один в світі", - зазначив він.

Трамп переконаний, що зупинити розвиток економіки його країни можуть лише "дурні війни, політика або безглузді партизанські розслідування".

РБК-Україна писало, що Трамп під час щорічного послання до Конгресу заявив, що перегляне підхід до участі Сполучених Штатів у війнах

Раніше Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США. За його словами, було створено багато робочих місць.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що в 2018 році було найбільше зростання зайнятості населення у сфері промисловості з 1997 року. За його словами, попередня адміністрація запевняла, що "промисловість не повернеться у США".

Трамп зустрічався в Білому домі з підрядниками будівництва стіни з Мексикою Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином у В'єтнамі
Новини України Сполучені Штати АмерикиэкономикаармияДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся