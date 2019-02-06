Трамп заявив, що світ заздрить економіці і армії США

Президент США відзначив прогрес американської економіки за останні два роки
Президент США Дональд Трамп під час виступу з посланням до Конгресу заявив, що світ заздрить успіхам Америки у військовій і економічній сферах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Він наголосив, що за два останніх роки стрімкого прогресу американської економіки, США заздрить увесь світ. Також Трамп зазначив, що американські військові є "наймогутнішими у світі".
"Ми розв'язали революцію в американській енергетиці - США зараз є виробником нафти і природного газу номер один в світі", - зазначив він.
Трамп переконаний, що зупинити розвиток економіки його країни можуть лише "дурні війни, політика або безглузді партизанські розслідування".
РБК-Україна писало, що Трамп під час щорічного послання до Конгресу заявив, що перегляне підхід до участі Сполучених Штатів у війнах.
Раніше Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США. За його словами, було створено багато робочих місць.
Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що в 2018 році було найбільше зростання зайнятості населення у сфері промисловості з 1997 року. За його словами, попередня адміністрація запевняла, що "промисловість не повернеться у США".