Трамп заявив, що світ заздрить економіці і армії США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США відзначив прогрес американської економіки за останні два роки

Президент США Дональд Трамп під час виступу з посланням до Конгресу заявив, що світ заздрить успіхам Америки у військовій і економічній сферах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Він наголосив, що за два останніх роки стрімкого прогресу американської економіки, США заздрить увесь світ. Також Трамп зазначив, що американські військові є "наймогутнішими у світі".

"Ми розв'язали революцію в американській енергетиці - США зараз є виробником нафти і природного газу номер один в світі", - зазначив він.

Трамп переконаний, що зупинити розвиток економіки його країни можуть лише "дурні війни, політика або безглузді партизанські розслідування".

РБК-Україна писало, що Трамп під час щорічного послання до Конгресу заявив, що перегляне підхід до участі Сполучених Штатів у війнах.

Раніше Трамп заявив про відродження сталеливарної промисловості в США. За його словами, було створено багато робочих місць.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що в 2018 році було найбільше зростання зайнятості населення у сфері промисловості з 1997 року. За його словами, попередня адміністрація запевняла, що "промисловість не повернеться у США".