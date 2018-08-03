Китай планує ввести нові мита на 60 млрд долларів американського імпорту

КНР може запровадити нові мита на американські товари розміром від 5 до 25%

Китай оголосив про плани запровадити нові мита на американські товари розміром від 5 до 25%, передає видання Bloomberg.

Вказано, що загальна вартість товарів, на які пропонується запровадити нові мита, складає близько 60 мільярдів доларів.

Додамо, фондовий ринок Китаю поступився позиціями фондовому ринку Японії через мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа .

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Китай має намір дозволити торгові розбіжності зі Сполученими Штатами Америки (США), про що заявив голова МЗС Китаю Ван Ї після переговорів з держсекретарем США Майком Помпео на саміті в Сінгапурі.

Міністр підкреслив, що співпраця між Китаєм і США є єдиним правильним вибором, тому КНР готова вирішити розбіжності за принципом рівних можливостей. У той же час він підкреслив, що на зустрічі з Помпео конкретні кроки щодо зниження торгової напруженості не обговорювалися.

Як писало агентство, Китай закликав США не шантажувати його погрозами мит. Прес-секретар китайського Міністерства закордонних справ Ген Шуан в четвер попередив адміністрацію Трампа "не намагатися шантажувати Китай, тому що це ніколи не спрацює".

Підкреслимо, до цього Трамп планував 1 серпня оголосити про посилення мит на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів.