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Трамп заявив, що його дочка створила 14 мільйонів робочих місць

Новини » В світі     13.11.2019 - 01:59
Трамп заявив, що його дочка створила 14 мільйонів робочих місць
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool / Getty Images)

За словами Трампа, спочатку Іванка планувала створити 500 тисяч робочих місць

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дочка і головний радник Білого дому Іванка Трамп створила в країні 14 млн робочих місць. Про це він сказав під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка 12 листопада, повідомляє Mediaite.

Президент США розповів, що спочатку, два з половиною роки тому, метою його дочки було створення 500 тисяч кадрових місць, проте на сьогодні Іванка Трамп створила 14 мільйонів робочих місць.

При цьому він зазначив, що навчання і підготовку для цих робочих місць будуть оплачувати найбільші компанії світу, оскільки держава не може цього зробити.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрічатися з лідерами диктаторських режимів, якщо це буде добре для США.

Раніше Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації, в якій колишній віце-президент Джо Байден вплинув на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іванка Трамп осоромилася на Генасамблеї ООН через спідню білизну. Дочка президента США Дональда Трампа вибрала для заходу білу спідницю Prada і тонку блакитну блузку, крізь яку просвічували груди.

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