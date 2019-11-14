Трамп заявив, що сьогодні опублікує стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що в четвер він виконає свою обіцянку і опублікує стенограму квітневої розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що судячи за свідченнями в Конгресі, під час цієї бесіди Трамп попросив Зеленського ініціювати розслідування відносно Джо Байдена, свого потенційного конкурента на виборах в 2020 році, і його сина Хантера, тоді пов'язаного з великим українським бізнесом.

Опоненти президента США звинувачують його в навмисному стягнення військової допомоги Україні, у розмірі майже 400 мільйонів доларів, з метою спершу домогтися від українського керівництва допомоги в зборі компромату на політичних конкурентів Трампа.

Як відомо, Трамп всього провів дві телефонні розмови з Зеленським. Стеннограмма липневої розмови була опублікована раніше.

Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів із Зеленським. Трамп говорив про телефонну розмову з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах.