Трамп заявив, що американські компанії йдуть із Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним мита на китайські товари приводять до того, що американські компанії залишають КНР. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп заявив, що значне зростання ввізного мита на товари з Китаю спонукає різні компанії переводити виробництво з Китаю у В'єтнам та інші країни Азії. За його словами, винні в цьому самі китайці.



Як підкреслив Трамп, у США і Китаю був дуже хороший варіант торгового угоди, але в Пекіні вирішили все змінити.

"Я сказав: ГАРАЗД, тоді ми піднімемо мита", - сказав американський президент.

Нагадаємо, торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, як того вимагають американці".

10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.

Після цього стало відомо, що Китай прийме необхідні заходи у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари.