Трамп запускает собственный смартфон: что известно о "золотом трампофоне"

Что известно о Trump Mobile

Семья Трампов, ранее известная преимущественно в сфере недвижимости, отелей и гольф-курортов, в последние годы активно осваивает новые направления - от цифровых медиа до криптовалют.

Еще перед вступлением в должность президента Дональд Трамп передал управление Trump Organization своим детям, однако в США по-прежнему существуют опасения относительно потенциальных конфликтов интересов.

Проект Trump Mobile использует бренд Trump по лицензии - аналогично другим предприятиям, работающим под этим именем. При этом сама Trump Organization не участвует в разработке смартфона, его производстве или предоставлении телеком-услуг.

Новый единый тарифный план получил название The 47 Plan - стоимостью 47,45 долларов в месяц. По заявлениям компании, он предоставляет услуги на уровне крупнейших американских операторов Verizon, AT&T и T-Mobile, которые контролируют более 95% рынка мобильной связи.

Название тарифа отсылает к президентству Дональда Трампа, который ранее занимал пост 45-го президента США, а сейчас является 47 президентом.

Тариф совместим с существующими смартфонами, однако Trump Mobile также предлагает собственный аппарат - T1 Phone по цене 499 долларов в "золотом" исполнении.

Телефон Trump Mobile T1 (фото: Trump Mobile)

Характеристики T1 Phone

Согласно описанию, T1 Phone оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, тремя камерами (основная 50 МП, датчики глубины и макро по 2 МП), 16 МП фронталкой, аккумулятором на 5 000 мА/ч, 256 ГБ флеш-памяти, 12 ГБ ОЗУ, сканером отпечатка в экране и разъемом 3,5 мм.

Однако в спецификациях отсутствует информация о процессоре - ключевом компоненте любого смартфона.

Несоответствия в характеристиках

Такая комбинация сегодня встречается редко: сочетание Android 15, поддержки 5G и наличия разъема для наушников встречается только у недорогих китайских моделей, но редко у новых устройств.

Сравнение с реальными моделями дает лишь отдаленные совпадения - например, Galaxy S23 Ultra или Asus ROG Phone 9, но даже они не совмещают все заявленные параметры.

В итоге складывается впечатление, что T1 Phone 8002 - это не столько реальный аппарат, сколько хайп-проект с сомнительной начинкой и минимальными гарантиями качества.