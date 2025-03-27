Трамп введет пошлины на импортные авто. Премьер Канады грозит ответными мерами

"Мы защитим наших работников, мы защитим раши компании, мы защитим нашу страну, и мы защитим ее вместе", - сказал он.

Как пишет Reuters, пошлины, судя по всему, нанесут ущерб высокоинтегрированной североамериканской автомобильной промышленности.

Кроме того, Канада уже объявила о пакете ответных пошлин на общую сумму 155 млрд канадских долларов. Согласно заявлению страны, они будут вводится поэтапно в зависимости от действий Трампа.

На вопрос о том, когда отреагирует Канада, Карни ответил, что это произойдет скоро, но никаких подробностей не привел.

"У нас есть варианты. Мы можем ввести ответные пошлины", - заявил премьер.

Карни, который уже размышлял о нетарифных мерах, таких как введение экспортных пошлин на поставки товаров в США, заявил, что было бы уместно вскоре поговорить с Трампом. Оба лидера не общались с тех пор, как Карни вступил в должность премьер-министра в начале марта.