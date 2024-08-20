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Трамп предложит Маску должность в администрации, если победит на выборах, - СМИ

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует предложить миллиардеру Илону Маску государственную должность, если победит на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, CNBC и CoinGape.

Как пишут издания, в интервью Reuters Трамп дал понять, что хотел бы предложить генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в кабинете министров или советника в случае, если одержит победу на президентских выборах в США.

Трамп похвалил миллиардера за его вклад в технологии, особенно в области электромобилей и освоении космоса. Он заявил, что Маск может сыграть ценную роль в его кабинете или в качестве советника, в зависимости от готовности лидера Tesla и SpaseX принять такое решение.

Также кандидат от республиканцев заявил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей. CNBC отмечает, что это может повлиять на бизнес компании Tesla, которая продает электромобили.

Отметим, что Маск поддержал Трампа в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

На выборах в ноябре Трампу предстоит встретиться с вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы в СШАИлон Маск