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Трамп призвал отменить летние каникулы Сената для срочных назначений

Вашингтон, Воскресенье 20 июля 2025 10:49
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Трамп призвал отменить летние каникулы Сената для срочных назначений Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп призывает Сенат не уходить на летние каникулы. Он просит утвердить предложенные им кандидатуры должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Американский президент обратился к лидеру большинства в Сенате республиканцу Джону Туну.

"Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, который одержал многочисленные победы за последние две недели, а на самом деле за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов", - написал Трамп.

Как отмечается, сенаторы должны утвердить шесть номинантов, которых выдвинул Трамп. Но в августе у сенаторов запланированы каникулы.

Среди ключевых кандидатов, которых должны утвердить - юрист из Министерства юстиции Эмиль Бов на должность судьи федерального апелляционного суда и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро на должность главного федерального прокурора в округе Вашингтона.

Большой закон Трампа

Напомним, недавно в США одобрили проект бюджета, получивший название One, Big, Beautiful Bill (Один, большой, красивый законопроект). Он предусматривает продление налоговых льгот, введенных при первой каденции Дональда Трампа, увеличение расходов на безопасность границ, сокращение социальных программ.

Палата представителей США 3 июля одобрила пакет законопроектов, который инициировал Трамп.

Уже 5 июля Трамп подписал закон о налогах и расходах. Он назвал законопроект "самой большой победой на сегодня".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сенат США
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