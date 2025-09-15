RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп призвал Израиль быть осторожным: Катар "великий союзник" США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен быть "очень осторожен" в своих отношениях с Катаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Один из журналистов спросил лидера США, хочет ли он передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаньяху по поводу израильских ударов на прошлой неделе по лидерам ХАМАС.

"Я хочу, чтобы они были очень, очень осторожными. Им нужно что-то сделать с ХАМАС, но Катар всегда был надежным союзником Соединенных Штатов", - ответил Трамп.

Также издание отмечает, что после ужина с правителем Дохи (столицы Катара) Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани в пятницу Трампа назвал его "замечательным человеком".

Президент США добавил, что тот сказал ему, что Катару нужны "лучшие связи с общественностью", поскольку "люди говорят о нем так плохо, а этого делать не следует".

Удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре

Напомним, во вторник, 9 сентября, армия обороны Израиля совместно с контрразведкой нанесла авиационный удар по Дохе.

В ЦАХАЛ заявили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые непосредственно принимали участие в организации нападений 7 октября 2023 года, а также координировали дальнейшие боевые действия против Израиля.

При этом важно отметить, что в субботу Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре остаются живыми, подчеркнув необходимость их ликвидировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильКатарДональд Трамп