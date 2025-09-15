Трамп призвал Израиль быть осторожным: Катар "великий союзник" США

Один из журналистов спросил лидера США, хочет ли он передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаньяху по поводу израильских ударов на прошлой неделе по лидерам ХАМАС.

"Я хочу, чтобы они были очень, очень осторожными. Им нужно что-то сделать с ХАМАС, но Катар всегда был надежным союзником Соединенных Штатов", - ответил Трамп.

Также издание отмечает, что после ужина с правителем Дохи (столицы Катара) Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани в пятницу Трампа назвал его "замечательным человеком".

Президент США добавил, что тот сказал ему, что Катару нужны "лучшие связи с общественностью", поскольку "люди говорят о нем так плохо, а этого делать не следует".