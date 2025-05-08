Трамп заинтриговал анонсом "большой торговой сделки": СМИ узнали, с какой страной

Американский президент отметил, что проведет в четверг пресс-конференцию в Овальном кабинете по "большой торговой сделке с представителями большой и уважаемой страны",

В своей заметке относительно таких намерений в Truth Social Трамп не уточнил, о каком государстве идет речь. И не стал раскрывать любые другие подробности.

Зато американский лидер сказал, что эта сделка будет "первой из многих".

Между тем три человека, знакомые с вопросом, рассказали американскому изданию NYT о том, что ожидается, что президент США объявит о торговом соглашении между Штатами и Британией. Представитель Белого дома отказался комментировать публикацию Times.

Также западные СМИ обращают внимание, что британский фунт стерлингов подскочил по отношению к доллару после данной новости.

Отмечается, что потенциальная сделка станет второй для Британии за неделю после того, как страна заключила пакт о свободной торговле с Индией.

Британский чиновник заявил во вторник, что Лондон и Вашингтон достигли "значительного прогресса" в торговой сделке, которая, вероятно, будет включать снижение тарифных квот на сталь и автомобили.

Министр креативных индустрий Соединенного Королевская Крис Брайант в парламенте в среду рассказал также, что страна ведет "активные дискуссии" с топ-чиновниками США относительно объявленного Трампом 100% тарифа на все фильмы, произведенные за пределами Штатов.

Также западные СМИ пишут, что новость о вероятном торговом соглашении между США и Британией появилась в тот момент, когда официальные лица Штатов и Китая готовятся к переговорам в Швейцарии в субботу, которые могут стать первым шагом в решении торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.