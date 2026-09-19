Трамп запретил журналистам CNN и Politico посещать Белый дом из-за "фейковых новостей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит новостным телеканалам CNN и MS NOW, а также онлайн-изданию Politico посещать Белый дом. Причиной тому стали "фейковые новости".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и трансляцию Белого дома.
В пятницу Трамп написал в соцсетях, что запрет вступит в силу "немедленно". Причиной решения он назвал неблагоприятное освещение деятельности его администрации.
Также лидер США пригрозил запретить доступ в резиденцию президента другим СМИ, заявив, что "другие СМИ, распространяющие фейковые новости, последуют его примеру".
"СМИ не должны иметь возможность постоянно писать или сообщать вымыслы или ложь, когда освещают деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.
Bloomberg пишет, что если такой шаг действительно будет предпринят, то он, вероятно, вызовет юридические споры. В частности, ранее федеральные суды уже отменяли попытки администрации Трампа полность запретить журналистам доступ на территорию Белого дома.
Отметим, что вечером 18 сентября Дональд Трамп в очередной раз пообщался с прессой в Овальном кабинете. Журналисты комментируя новый инцидент сказали ему, что каждый президент дает присягу по добиваться Конституции. На это лидер США сказал следующее:
"Я тоже - гораздо больше, чем вы. Я запретил им доступ, потому что они распространяют фейковые новости. Уже так надоело видеть эти фейковые новости", - ответил Трамп.
Помимо этого, Трамп назвал The New York Times "фейковым изданием", а The Washington Post - отвратительным.
"Я не понимаю, почему они должны быть такими? Знаете, у нас все идет так хорошо, а они возьмут самую позитивную историю и сделают ее максимально негативной", - пояснил он.
Кроме того, Трамп сказал журналисту Bloomberg Кэтрин Люси, что он не любит "нечестную прессу, такую, как вы", добавив, что "вы ужасны".
Стоит также отметить, что вечером на одном из мероприятий выступал также глава Пентагона Пит Хегсет. В отрезке опубликованном Clash Report он тоже раскритиковал СМИ.
"Единственные СМИ, которые занимаются фальшивой пропагандой лучше, чем Иран, - это наши СМИ, помешанные на Трампе. Я серьезно. Это печально", - заявил он.
В прошлом году Associated Press подало в суд на чиновников администрации Трампа после того, как Белый дом исключил их из числа участников президентских мероприятий, хотя репортерам по-прежнему разрешалось работать на территории резиденции президента.
Окружной судья первоначально встал на сторону AP, заявив, что Белый дом не может наказывать СМИ за содержание их новостных материалов. Однако вышестоящий суд в значительной степени приостановил действие судебного запрета, вынесенного судьей нижестоящего суда. Дело ожидает решения апелляционного суда.
Также мы писали, что в ноябре 2025 года Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 млрд долларов. Он обвинил издание вмешаться в предыдущие выборы из-за редактирования одной из президентских речей. К слову, BBC позже признало свою ошибку.