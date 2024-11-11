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Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, - WP

Понедельник 11 ноября 2024 05:11
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Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, - WP Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным о войне в Украине. Вероятно, новоизбранный президент США не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно источникам издания, Трамп во время разговора посоветовал российскому диктатору Путину не обострять войну в Украине, а также напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.

Помимо этого, оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. В частности, Дональд Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы как можно скорее добиться разрешения войны в Украине.

Бывший американский чиновник, который проинформирован о звонке Путина, заявил, что Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность президента США в условиях нового кризиса в Украине, спровоцированного эскалацией со стороны России. Это в свою очередь, "дает ему стимул не допустить обострения войны".

Что еще известно

Отметим, что в этом же материале WP сказано о том, что правительство Украины было проинформировано о предстоящем звонке и не возражало, чтобы он состоялся. По словам осведомленных источников, украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по поводу дипломатического решения украинской проблемы.

Однако, спустя несколько часов после публикации, спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Reuters опроверг данную часть материала. По его словам, украинская сторона не была проинформирована о предполагаемом звонке, поэтому данные утверждения являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или же выступить против звонка.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению Трампа, он не будет диктатор "за исключением первого дня". По его словам, о чем пишет Associated Press, в первый день ему предстоит много чего сделать. Одна из задач - усадить Украину и Россию за стол переговоров.

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