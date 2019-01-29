Трамп виступить з посланням до Конгресу

Трамп виступить 5 лютого

Президент США Дональд Трамп выступит с посланием к Конгрессу 5 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Так, спикер палаты представителей предложила президенту обратиться к Конгрессу. Трамп принял приглашение.

"Для меня большая честь принять его (приглашение). У нас есть великая история, о которой нужно рассказать и великие цели, которых нужно достичь", - написал Трамп в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года.

Благодаря этому формально восстановлена работа всех американских министерств, а госслужащим должна быть выплачена зарплата, которую они не получили из-за частичной остановки работы правительства.