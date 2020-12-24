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Трамп виступив за призначення спецпрокурора для перевірки підсумків виборів

Вашингтон, Четвер 24 грудня 2020 02:58
Трамп виступив за призначення спецпрокурора для перевірки підсумків виборів
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Автор: Артур Родивилов

Чинний президент США Дональд Трамп заявив про необхідність призначити спеціального прокурора. Він повинен розслідувати хід виборів глави держави.

Про це повідомляється у його Twitter.

Трамп назвав минулі вибори "найбільш корумпованими" в історії Сполучених Штатів.

"Побачивши масові підтасовування на президентських виборах 2020 року, я не згоден з усіма, хто вважає, що у нас немає потреби в негайному призначення сильного, швидкого і справедливого спеціального прокурора", - написав він.

Раніше газета The Wall Street Journal інформувала про намір Трампа домагатися призначення спеціального прокурора для розслідування виборів, а також питань, що стосуються діяльності сина Джозефа Байдена Хантера.

Міністр юстиції, генеральний прокурор США Вільям Бар заявив в понеділок, що не має в своєму розпорядженні свідоцтва масштабних махінацій на президентських виборах і не планує призначати спецпрокурора для розслідування подібних тверджень.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.

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