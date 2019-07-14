Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі, - Daily Mail

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід з ядерної угоди з Іраном на зло попередньому президенту Бараку Обамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Mail.

За даними листа екс-посла Британії у Вашингтоні Кіма Деррока, який опинився у розпорядженні видання, вихід з ядерної угоди був ухвалений через "особисті причини" Трампа, оскільки угода була підписана при президенті Обамі.

Також у своєму листі екс-посол зазначав, що між радниками американського президента були розбіжності з приводу виходу з угоди. Деррок додав, що тоді Білий дім не мав чіткої стратегії подальших дій після виходу з ядерного договору.

Зазначається, що даний лист був відправлений у травні 2018 року, після того, як тодішній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон намагався відмовити Трампа виходити з ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані відхилили заклики про повернення до виконання ядерної угоди укладеної в 2015 році зі світовими державами. У Тегерані заявили, що продовжать накопичувати запаси збагаченого урану.

Відзначимо, ядерна угода була укладена в 2015 році, і, згідно з документом, Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.