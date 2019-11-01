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Трамп висунув кандидатуру на посаду нового заступника держсекретаря

Новини » В світі     01.11.2019 - 09:28
Трамп висунув кандидатуру на посаду нового заступника держсекретаря
Фото: Стівен Биган (скрін/golos-ameriki.ru)

Стівен Биган очолював групу США в переговорах з КНДР про ядерне роззброєння

Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Стівена Бигана, який займає посаду спеціального представника Америки по Північній Кореї, на посаду заступника державного секретаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що Бигану, після призначення на нову посаду, залишать повноваження щодо переговорів з КНДР про ядерне роззброєння, які він очолював.

На посаді він повинен замінити Джона Саллівана, якого Трамп висунув на посаду американського посла в Російській Федерації. Раніше на цю посаду планувався Стівен Биган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний радник президента США з європейським і російським питань Тім Моррісон найближчим часом покине свій пост.

Нагадаємо, переговори між США і КНДР про ядерне роззброєння зайшли в глухий кут у лютому цього року, після переговорів у В'єтнамі. У жовтні Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що для відновлення переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова США повинні відмовитися від ворожої політики по відношенню до КНДР.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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