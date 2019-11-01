ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп выдвинул кандидатуру на пост нового заместителя госсекретаря

Новости » В мире     01.11.2019 - 09:28
Трамп выдвинул кандидатуру на пост нового заместителя госсекретаря
Фото: Стивен Биган (скрин/golos-ameriki.ru)

Стивен Биган возглавлял группу США в переговорах с КНДР о ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана, который занимает должность специального представителя Америки по Северной Корее, на пост заместителя государственного секретаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что Бигану, после назначения на новую должность, оставят полномочия по переговорам с КНДР о ядерном разоружении, которые он возглавлял.

На должности он должен заменить Джона Салливана, которого Трамп выдвинул на пост американского посла в Российской Федерации. Ранее на эту должность планировался Стивен Биган.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время покинет свой пост.

Напомним, переговоры между США и КНДР о ядерном разоружении зашли в тупик в феврале этого года, после переговоров во Вьетнаме. В октябре Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что для возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова США должны отказаться от враждебной политики по отношению к КНДР.

В США обнародуют переписки Джулиани относительно Украины Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь