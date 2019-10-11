Трамп висунув кандидатуру посла в Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що висуне заступника державного секретаря США Джона Саллівана на посаду посла США в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що тепер кандидатуру Саллівана повинен затвердити Сенат.

У серпні дональд Трамп заявив, що розглядає кандидатуру Саллівана на посаду посла. Салліван також розглядався як новий радник з питань національної безпеки Трампа, роль якого в кінцевому підсумку перейшла до Роберту Про'Брайєну, колишньому спеціального представника США з питань заручників.

Зазначимо, нинішній посол США в Росії Джон Хантсман повинен піти у відставку в жовтні 2019 року після двох років перебування на посаді. Він планує балотуватися на посаду губернатора штату Юта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку серпня посол США в Російській Федерації Джон Хантсман направив президенту Дональду Трампу лист проханням про відставку.

У своїй заяві про відставку посол Хантсман дав кілька порад своєму наступникові, зазначивши, що "далі США повинні привести Росію до відповідальності за її поведінка загрожує нам або нашим союзникам". Хантсман був на посаді з жовтня 2017 року.