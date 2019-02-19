Трамп обирає постпреда США при ООН серед чотирьох кандидатів

Хізер Нойєрт офіційно припинила бути кандидатом

Президент США Дональд Трамп выбирает среди четырех основных кандидатов на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Трамп выбирает после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт официально перестала быть кандидатом на должность.

"Президент Дональд Трамп рассматривает четырех кандидатов на пост следующего постпреда при ООН: партнера Goldman Sachs Group Inc. Дину Пауэлл, нынешних послов в Канаде и Германии – Келли Крафт и Ричард Гринелла, а также бывшего кандидата в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что не исключается возможность назначения на данную должность дочери президента Иванки Трамп, которая сейчас выполняет функции советника Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН.

В то же время Нойерт поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за их предложение.