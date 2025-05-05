"Голливуд быстро умирает": Трамп приказал ввести жесткие пошлины на иностранные фильмы

Трамп объявил о введении пошлин на все иностранные фильмы. Он заявил, что Голливуд приходит в упадок, а другие страны угрожают нацбезопасности США.
Об этом он заявил на платформе Truth Social, сообщает РБК-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% тарифов на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты.
Он назвал ситуацию с Голливудом угрозой национальной безопасности.
"Киноиндустрия Америки очень быстро умирает. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии подальше от Соединенных Штатов", - написал Трамп.
По его словам, Голливуд и другие кинематографические регионы США "опустошены", а конкуренция со стороны иностранных государств является частью "согласованных усилий", которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности.
Президент США подчеркнул, что уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые и все фильмы, которые поступают в нашу страну и произведены в других странах".
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести пошлины, в частности на импорт автомобилей и запчастей к ним с апреля этого года.
Это вызвало беспокойство на рынке. Европейские акции упали после того, как Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей. Это вызвало опасения, что торговая политика президента США нанесет ущерб корпоративным доходам и экономике.
Однако ЕС предпочел бы найти решение путем переговоров.
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