"Голливуд быстро умирает": Трамп приказал ввести жесткие пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% тарифов на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты.

Он назвал ситуацию с Голливудом угрозой национальной безопасности.

"Киноиндустрия Америки очень быстро умирает. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии подальше от Соединенных Штатов", - написал Трамп.

По его словам, Голливуд и другие кинематографические регионы США "опустошены", а конкуренция со стороны иностранных государств является частью "согласованных усилий", которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности.

Президент США подчеркнул, что уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые и все фильмы, которые поступают в нашу страну и произведены в других странах".