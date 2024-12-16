Трамп считает, что на восстановление украинских городов понадобится 100 лет

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что для восстановления разрушенных Россией городов Украины понадобится 100 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления перед журналистами.
По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин не думал вторгаться в Украину пока сам Трамп был президентом. В частности, он заявил, что во время его прошлой каденции в мире якобы не было войн, а сейчас "
Трамп также считает, что на восстановление украинских городов понадобится "100 лет".
"Это 100-летнее восстановление, и вы никогда не сможете восстановить все так, как было. Как жаль, что этого не должно было произойти. Если бы я был президентом, этой войны не было бы", - сказал он.
Напомним, что весной прошлого года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 миллиардов долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой 349 миллиардов долларов, представленной в сентябре 2022 года. Также стоит заметить, что из-за российского вторжения эта сумма постоянно меняется.
Впоследствии стало известно, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года
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