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Трамп теряет союзников: фаворитку президента отстранили из прокуратуры Нью-Джерси

США, Среда 23 июля 2025 07:39
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Трамп теряет союзников: фаворитку президента отстранили из прокуратуры Нью-Джерси Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Союзница Трампа Алина Хабба потеряла прокурорскую должность в Нью-Джерси после завершения временных полномочий. Ее кандидатуру не поддержали демократы. Таким образом, временное руководство передано заместителю Дезире Ли Грейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

Действительно, на этой неделе Алина Хабба, близкая союзница Дональда Трампа была уволена с должности временного прокурора США в округе Нью-Джерси.

Дело в том, что ее 120-дневный срок исполнения обязанностей завершился, а окончательного утверждения в Сенате она не получила из-за сопротивления сенаторов-демократов от Нью-Джерси - Кори Букера и Энди Кима.

В канун голосования судей Хабба собрала коллектив прокуратуры, попрощалась с командой и выразила надежду, что ее миссия еще не завершена.

"Надеюсь, это не прощание", - сказала она коллегам.

Кто и почему выступает против назначения Алины Хабби

Критики обвиняют Хаббу в "безосновательных и политически мотивированных" делах.

Например, одним из самых противоречивых случаев стало обвинение мэра Ньюарка Раса Бараки в незаконном проникновении после его задержания во время конфликта с пограничниками в миграционном центре.

К тому же, в апреле Хабба в соцсетях X пообещала преследовать политиков, которые нарушают указы Трампа, что вызвало возмущение оппозиции.

Перспективы возвращения

Несмотря на свое отстранение, Хабба не оставляет амбиций занять должность прокурора США в округе Нью-Джерси на постоянной основе.

Она уже несколько недель проводила встречи с судьями, пытаясь заручиться их поддержкой в случае подтверждения ее кандидатуры Сенатом.

Пока же судьи выбрали более сдержанный вариант: назначение Дезире Ли Грейс, республиканки по регистрации, которая уже исполняла обязанности заместителя.

Кто такая Алина Хабба

Алина Хабба прославилась как личный адвокат Дональда Трампа между его президентскими сроками, представляя его в ряде резонансных судебных дел.

После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году она некоторое время выполняла роль советника президента, а с марта - возглавила прокуратуру Нью-Джерси в качестве временного руководителя.

Вопрос, получит ли она полноценное назначение, пока остается открытым. Сенат США может утвердить ее в любой момент, но демократическое сопротивление и ряд политических скандалов затрудняют ее путь к должности.

Напомним, республиканцы в Конгрессе США предложили переименовать Оперный театр в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне в честь Мелании Трамп. Инициатива уже включена в законопроект, который будет рассматриваться после летних каникул.

Кстати, стало известно, как родственники президента США Дональда Трампа влияют на его решения и кто из них является самым влиятельным сейчас.

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