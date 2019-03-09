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Трамп зустрівся із потерпілими від торнадо в Алабамі

Новини » Політика    09.03.2019 - 03:44
Трамп зустрівся із потерпілими від торнадо в Алабамі
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Сім'ї, постраждалі від торнадо, тепло вітали Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп з сім’єю зустрівся із потерпілими від торнадо в Алабамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп позитивно оцінив роботу губернатора штату Алабама Кей Айві, сказавши, що вона "провела неймовірну роботу". Він також відзначив зусилля Агентства з надзвичайних ситуацій США FEMA.

"Важко у це повірити, ви побачили речі, у які складно повірити", - сказав Трамп.

Як повідомляється, сім'ї постраждалі від торнадо, тепло вітали президента Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті двох торнадо в Алабамі (США) загинули не менше 23 осіб.

За його словами, в результаті торнадо в окрузі Лі загинули не менше 23 осіб, у тому числі діти. Стихійне лихо серйозно вдарило по великому місті Оберн. Очікується, що число загиблих може зрости, оскільки рятувальники почали розбирати уламки зруйнованих будинків. Також повідомляється, що через торнадо знеструмлено десятки тисяч споживачів.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиторнадоДональд Трамп
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