Трамп зустрівся з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 30 червня, зустрівся з президентом Північної Кореї Ким Чен Ином в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що Трамп прибув на місце зустрічі у супроводі президента Південної Кореї Мун Чже Іна за годину до приїзду лідера Північної Кореї. Вони встигли оглянути позиції південнокорейських і американських військових і поспілкуватися з журналістами. Президент США заявив, що з моменту його першої зустрічі з Ким Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

"Це абсолютно інший світ. І я знову це кажу для людей, які продовжують стверджувати, що нічого не було досягнуто. Так багато було зроблено", - заявив Трамп.

Президент КНДР заявив, що був здивований пропозицією Трампа про зустрічі і тільки пізно ввечері зміг підтвердити запрошення.

"Я хотів знову зустрітися з вами. Це місце для обох Корей є ознакою невдалої історії, тому для нас дуже важлива можливість зустрічі тут", - заявив Кім Чен Ин.

Він також додав, що це означає про можливість відчувати себе невимушено і зустрічатися з позитивним мисленням.

"Я вважаю, що це матиме позитивний вплив на всі наші обговорення в майбутньому", - додав президент Північної Кореї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з боку КНДР закрили демілітаризовану зону на час візиту Трампа. Як заявив туроператор Koryo Tours, який організовує поїздки в КНДР, обмеження діятиме 30 червня, в цей день на територію демілітаризованої зони планується візит президента США Дональда Трампа.