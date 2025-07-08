Трамп установил новые пошлины на импорт для более десятка стран

Пошлины вступят в силу уже с 1 августа.

Как пишет AP, американский лидер сообщил о тарифах, опубликовав на Truth Social письма, адресованные лидерам разных стран. Вчастности в письмах есть предостережение от того, чтобы другие страны не принимали ответные меры, иначе Вашингтон еще сильнее ужесточит пошлины.

"Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то независимо от того, на сколько вы решите их повысить, эта сумма будет добавлена к 25%, которые мы взимаем", - написал Трамп в письмах к премьер-министру Японии Шигеру Ишибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мюну.

Между тем Министерство торговли Южной Кореи уже заявило, что ускорит переговоры со Штатами, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения до того, как 25% налог вступит в силу.

Также США установили новые импортные налоги для 12 других стран:

импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться налогом по ставке 40%;

из Камбоджи и Таиланда - 36%;

из Сербии и Бангладеша - 35%;

из Индонезии - 32%;

из Южной Африки и Боснии и Герцеговины - 30%;

из Казахстана, Малайзии и Туниса - 25%.

Тарифная политика Трампа

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных пошлин в отношении большинства стран, с которыми торгуют Соединенные Штаты. Базовая ставка составляла 10%, но для отдельных государств тарифы достигали 50%.

Впоследствии президент США временно отложил введение этих пошлин на 90 дней - до 9 июля, чтобы дать возможность провести переговоры по потенциальным торговым договоренностям. В то же время базовый тариф в 10% продолжал действовать. Недавно Трамп заявил, что не намерен переносить установленный дедлайн.