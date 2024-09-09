Трамп vs Харрис. Чем важны дебаты и чего ждать от кандидатов в президенты США

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Когда пройдут дебаты Трампа и Харрис

Харрис и Трамп выйдут на дебаты завтра, 10 сентября, за восемь недель до выборов президента США. Кандидаты готовятся к противостоянию, которое является единственными запланированными президентскими дебатами.

На прошлой неделе Харрис сообщила, что ее подготовка "проходит очень хорошо" после предвыборной кампании в Нью-Гэмпшире. В интервью радио The Pulse of NH ее оппонент заявил: "Я готовился к этим дебатам всю свою жизнь".

Подробнее о подготовке читайте в материале РБК-Украина "Поединок года. Что нужно знать о дебатах Трампа и Харрис".

Дебаты пройдут на телеканале ABC News в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Они продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами. Начало в 21:00 по местному времени (04:00 по киевскому).

Модераторами выступят ведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Трансляция в прямом эфире пройдет на каналах ABC News Live, Disney+ и Hulu, а также на сайте ABC.com.

По каким правилам пройдут дебаты

После недельных споров Камала Харрис согласилась следовать правилу июньских дебатов. Когда микрофон каждого кандидата будет отключен, пока говорит соперник.

Команда вице-президента настаивала на постоянно включенных микрофонах, что обычно характерно для президентских дебатов (летний "поединок" Трампа с Джо Байденом стал исключением). Горячие микрофоны позволили бы оппонентам бросать вызов друг другу, а Харрис могла бы спровоцировать Трампа на "неумеренные вспышки" на национальном ТВ.

Кандидаты получат ручки, блокноты и бутылки с водой. Другой реквизит и заранее подготовленные заметки запрещены.

Вступительного слова не будет. Жеребьевку для определения порядка заключительных заявлений выиграл Трамп. Бывший президент решил выступить с последним словом после Харрис. Вице-президент будет выступать с трибуны справа на зрительских экранах.

Харрис и Трамп получат по две минуты на ответы, две минуты на опровержения и минуту на последующие комментарии, ответы на опровержения или разъяснения. На заключительные заявления будет по две минуты. Кандидаты не смогут задавать вопросы друг другу и взаимодействовать с представителями штабов во время рекламных пауз.

Чем важны дебаты Трампа и Харрис

Завтрашнее противостояние станет серьезным испытанием для обоих. Многие с нетерпением ждут, как известная репутацией прокурора Харрис призовет республиканского оппонента к ответу за беспрецедентное криминальное прошлое и выступит на контрасте по критическим вызовам, которые стоят перед США.

Важность дебатов наглядно демонстрирует то, что последовало за июньским эфиром. Неуверенное выступление президента Джо Байдена в итоге привело к выходу из президентской гонки и замене кандидата от Демократической партии на Камалу Харрис. "Дебаты будут важны, поскольку у кандидатов совершенно разные обещания и видение будущего Америки", - отметила Кристина Харви, исполнительный директор Stand Up America (либеральная группа по защите избирательных прав).

Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов подчеркивает, что завтра пройдут первые дебаты непосредственно лицом к лицу. И это серьезный публичный вызов для Харрис после того, как она стала кандидатом.

"Раньше она давала только интервью. И даже выступление на конвенции демократов было для лояльной аудитории, а не перед оппонентами по строгим правилам. Поэтому в принципе дебаты должны быть интересными. Это тот случай, когда можно будет услышать что-то новое. Потому что та же Харрис немного дает поводов для оценки ее внутренней, внешней политики и так далее", - рассказал он РБК-Украина.

Что касается Трампа, то для него дебаты важны с точки зрения того, что после выдвижения Харрис его рейтинги просели. И завтра у него будет возможность показать избирателям в США, что она делает неправильно.

Чего ждать от оппонентов

По мнению Фарапонова, на завтрашних дебатах Дональд Трамп попытается балансировать между тем, чтобы нахваливать себя и атаковать оппонента. Камала Харрис в свою очередь будет больше говорить о собственных идеях, видении и поменьше заострять внимание на Трампе.

"Потому что и до этого было достаточно внимания на Демократической конвенции. Скажем так, ее сторонникам вряд ли интересно что-то слушать о Трампе. Они, скорее всего, поддержат ее не потому, что против Трампа. Хотя и такая часть избирателей, конечно, есть", - отметил собеседник.

При этом не исключено, что Трамп попытается персонально атаковать Харрис, как делал это даже на республиканских праймериз, порой выдумывая откровенную ерунду о соперниках.

"Какую риторику я жду от него? Возможно, по внешней политике будет нарратив о том, что якобы только он может остановить Третью мировую войну. Что он будет коммуницировать с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Но все же склоняюсь к тому, что дебаты в основном будут про внутреннюю политику и персоналии", - добавил эксперт.

Повлияют ли дебаты на рейтинги

За два месяца до выборов рейтинги Трампа и Харрис фактически сравнялись. Согласно опросу NYT и Siena College, средний рейтинг Дональда Трампа выше на один процентный пункт - 48% против 47%. Однако разница укладывается в 3%-ю погрешность.

Электоральное ядро Трампа в значительной степени устойчиво. Всего 9% респондентов заявили, что им нужно больше информации о кандидате от республиканцев. В то время как в отношении Харрис этот показатель составил 28%.

По данным опроса USA Today/Suffolk Poll, 90% избирателей твердо уверены в выборе. Около 8% указали, что еще могут изменить мнение, около 1% - до сих пор не определились.

Согласно опросу CNN/SSRS, Харрис немного опережает Трампа в ключевых штатах. В частности, в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Неваде. Однако преимущество незначительно и плюс-минус в пределах статистической погрешности. В Пенсильвании оба кандидата имеют по 47%, а в Аризоне на 5% лидирует Трамп.

Как правило, дебаты не меняют ход событий среди тех, кто будут следить за трансляцией. Но даже небольшое количество избирателей, которые скептически относятся к обоим кандидатам, могут найти причины сделать другой выбор на основе завтрашнего эфира. "На близких выборах все имеет значение. Более того, кандидаты будут пытаться вызвать энтузиазм к голосованию, чего ранее не хватало кампании демократов. Но с тех пор, как Харрис стала кандидатом, этот энтузиазм неуклонно растет", - говорит Марк Трасслер, директор по науке о данных в программе по изучению выборов Университета Пенсильвании.

Владислав Фарапонов не видит больших шансов на то, что дебаты существенно повлияют на рейтинги.

"Хотя если Харрис начнет озвучивать что-то непопулярное и непонятное для широкого круга избирателей, это может отвлечь буквально несколько процентов. И в принципе этого может быть достаточно, чтобы Трамп мог рассчитывать на лучший результат в колеблющихся штатах, где борьба разворачивается за десятые доли процента. Думаю, таковой и будет его стратегия на сентябрь", - отметил он в беседе с изданием.

При подготовке текста использовались публикации Politico, The New York Times, USA Today, Bloomberg, CNN и комментарий главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова.