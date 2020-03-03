Трамп вперше поговорив по телефону з лідером талібів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів 35-хвилинну телефонну розмову з лідером радикального руху "Талібан" Абдул Гані Барадаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ісламського емірату Афганістан.

Це їх перший контакт після підписаної між США і талібами угоди про виведення американських військ з Афганістану через майже 19 років.

Під час розмови представники талібів відзначили необхідність надання Штатами допомоги Афганістану після тривалої війни в країні.

У свою чергу, Трамп назвав Барадара "жорсткою людиною", з якою приємно спілкуватися. Трамп заявив, що США будуть брати максимальну участь у реабілітації Афганістану. Американський президент зазначив, що виведення військ США з Афганістану відповідає інтересам усіх сторін.

Нагадаємо, 29 лютого США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск у країні мирного процесу.

Раніше Штати оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану, яке має відбутися через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.