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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп решил закончить переговоры с Зеленским после консультаций с Вэнсом и Рубио, - СNN

Фото: президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп решил закончить переговоры с Зеленским после консультаций со своими советниками. В частности, он общался с Вэнсом и Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Как пишет издание, после ссоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, первый собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.

Трамп проконсультировался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими своими главными советниками после ссоры, в которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности за помощь США.

Тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский "не в том положении, чтобы вести переговоры". Он поручил Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать сообщение - Зеленскому пора уходить.

"По словам представителя Белого дома, украинцы запротестовали и хотели продолжить переговоры. Но им было отказано. Вскоре после этого Зеленский уехал", - говорят журналисты.

Как уточняет СNN, "украинцы держались неподалеку в отдельной комнате, что является стандартной процедурой при визите иностранного лидера". Обычно они уходят в другие комнаты, а затем вновь собираются на обед.

"Но украинцы не будут обедать в Белом доме. Пока готовая еда стояла на тележках в коридоре у кабинета пресс-секретаря, украинцам приказали уйти", - добавляют в статье.

Ссора Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом о войне РФ против Украины.

После этого Зеленский в срочном порядке покинул Белый дом. А подписание соглашения между Украиной и СШ отменили.

Вскоре Зеленский сделал первое заявление после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По его словам, Украине нужен справедливый и длительный мир, и "мы работаем именно для этого".

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп