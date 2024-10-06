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Трамп решил повторить митинг на месте первого покушения на него в Пенсильвании

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует в субботу (в США продолжается суббота) провести повторный митинг в городе Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на его жизнь было совершено покушение. Штаб Трампа позиционирует мероприятие как "дань уважения американскому духу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Я наверно начну со слов: "Как я уже говорил..." — пошутил Трамп, отсылая к внезапному завершению июльского митинга в Батлере после того, как там раздались выстрелы, и охрана вывела его со сцены.

Предвыборный штаб Трампа прогнозирует, что на мероприятии будут присутствовать десятки тысяч человек. Сообщается, что местные гостиницы и отели уже переполнены. Некоторые митингующие прибыли на место еще в пятницу.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возвращения в Батлер, штат Пенсильвания, чтобы почтить память жертв того трагического дня. Готовность жителей Пенсильвании присоединиться к президенту Трампу в его возвращении в Батлер олицетворяет силу и стойкость американского народа", - заявила представитель предвыборной кампании кандидата Кэролайн Ливитт.

Самолет Трампа пролетел над местом проведения мероприятия перед его прибытием, вызвав аплодисменты его поклонников внизу.

 

Напомним, расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства Трампа во время митинга в Батлере.

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Выборы в СШАДональд Трамп